بيونغ يانغ: قمة الكوريتين "معلم بارز".. واشنطن: سنناقش سحب قواتنا من شبه الجزيرة الكورية!

جهينة نيوز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم السبت إن اجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين يوم امس الجمعة سيكون"معلما بارزا جديدا" في تحقيق الازدهار المشترك ونقطة تحول لشبه الجزيرة الكورية.

ونشرت الوكالة البيان المشترك الذي أعلنه رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم امس الجمعة بعد أول لقاء قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب رويترز.

وتعهد كيم ومون بالعمل من أجل"نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة مع الحلفاء وكوريا الشمالية سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ماتيس، للصحفيين: "هذا جزء من القضايا، التي سنناقشها خلال المفاوضات مع حلفائنا في المقام الأول وبالطبع مع كوريا الشمالية"، وأضاف "الآن ليس من الضروري محاولة تقديم شروط أولية أو بناء افتراضات حول كيفية حدوث ذلك".