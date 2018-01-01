أبراج يوم السبت 2018/4/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم28/4: واقعي بعمله ودقيق بحساباته، نادراً ما يخطئ بتصوراته، دائماً يحب الانفراد مع نفسه، انطلاقة مليئة بالحماسة ويحب العمل، دائماً يتمتع ببرودة وهدوء و ردّات فعل بطيئة جداً ولا يتسرع بإتخاذ القرارات لأنه شخصية متميزة وفريدة من نوعها، يقف إلى جانب الاشخاص لحل المشاكل مما يزعج الشخص الآخر لأنه شخص ثابت يكرّس حياته لكل ما يعتقده، قادر على التحكم بنفسه، شديد الوعي ودائماً يحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، شخص يسيره العقل والفكر، وسنة تحمل لك تغيير سكن أو انتقال من مكان لمكان سنة ترويج، اذا كنت بالفن أو الاعلام والصحافة فهي سنة شهرة، تقلبات غير متوقعة حركة نجاح بمسائل مالية، فرصة للتعلم يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة التقدم والتواقيع و الأوراق والقانون بنهاية السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يصب اهتمامك حول موضوع شراكة، تريد أن تبحث عن قاسم مشترك يجمعك بشركاء عمل أو عاطفة، فترة متوترة قد تتورط في أزمة ما أو تضطر لإبطاء مسار الأمور أو خطوات أو تغيير نمط معين لا بأس في ذلك لا توجه إنتقادً لأحد لأنه يوجد عرقلة وتعطيل وتأجيل مولود الحمل.

الثور:يتراكم العمل عندك حاول انجاز ما بوسعك دون اهمال صحتك، لاتدخل نفسك في مواجهة مع زميل وانتبه من تراجع صحي غير الأولويات هي التي اذا دعت الحاجة لابد ما تعاند عليها، بكّر في العمل لأنه يوجد تنقل من حال إلى حال، ويمكن أن يحصل تأخير في أعمالك مولود الثور.

الجوزاء: تشتد رغبتك بالتقرب من أحبابك، تعزز علاقة معهم، يمكن فرصةمناسبة لتصالح ولتعمل تسوية و لتتعارف وترتبط، يكون عندك نشاطات متنوعة لتكون ثقتك بنفسك العالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضاً لأن اليوم فترة ايجابية، ونرى أن مولود الجوزاء هذه الفترة يكون منتبه لأنه خائف، يمكن لأن هناك أحلام تظهر له أو يمكن أن يكون استبدال لقصة تتعلق بوراء الكواليس يعني تريد أن تكسب أصدقاء جدد دون أن تكون مضطر للبقاء معهم كثيراً لأنك تشاهد هذه الفترة القليل من الكواليس ممكن أن يتم تحضير شيء فكن حذر مواليد الجوزاء.

السرطان: الزمن مجرد وهم لذلك تسمح بهذا اليوم أن تجد مفهوم قليل مع العائلة يمكن يكون عندك التزام مع عائلتك، تفكر بالمستقبل، يظهر لك بعض الأعطال أو تحاول فرض وجهة نظرك على أحد بالعائلة، تعديل مطلوب على المسكن، تسمح لنفسك بأن أحد يعاتبك أو يلومك بسبب اهمالك انتبه، كلامك الجارح يمكن أن يؤثر على الآخرين اليوم مولود السرطان.

الأسد: اليوم الطريق الأسرع لكي تعرف ما تفكر فيه هو التلفون أو الهاتف لأنك تنشط بسفر و إتصال، كن أكثر صبر على الطرقات، يوم مناسب لإجتياز امتحان للطلاب، تعبر عن رأيك بهدوء دون إثارة العداوات والتحفظات ولا تترك مجال للغموض، بإستطاعتك اليوم مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة لأن وتيرتك لن تهدأ، أخوة وجيران و أخوات يمكن أن تتعامل معهم مولود الأسد.

العذراء: اليوم عندك فرصة لمكسب مالي بعمل اضافي ممكن بعض مواليد العذراء أن يسترد مال يعود لهم من هدية من نفقات، يناقشوا مواضيع تمويل أو قرض، يحصلوا على تسوية، ويوجد شي تحلمون به تنفتح أمامكم أبواب حوارات ونقاشات بناءة كي يبررون كيف مواقفهم ويوضحون أي سوء تفاهم على شي يخص الأمور المالية، اليوم هدايا مكاسب عنوان نهارك مولود العذراء.

الميزان: مشحون بالنشاط الحيوي، قادر على انجاز الكتير من مشاغلك لا تتردد في فرض وجهة نظرك من معنويات و أجواء واعدة بحسم ايجابي او اطلاقة العمل او صفحة جديدة، تحمل لك الفترة تقدم وأخبار جديدة وتعيد النشاط لحياتك اليومية،اليوم جيد لك لأن القمر عندك مولود الميزان.

العقرب: التعب مسيطر عليك تريد أن تنجز ما بوسعك من عمل عاجل لأن اليوم الظرف مخيّر للعمل يحمل لك خسائر أو فشل أو مرض، أعمالك يمكن أن تفشل، لا يمكن أن تحصل على النجاح الذي تريده، يمكن أن يخيب أملك لتأجيل أو إلغاء في اللحظة الأخيرة.

القوس: تنشط اجتماعياً ويلتفوا الأصدقاء حولك تشارك مناسبة سعيدة، تتجنب انتقاد أحد لأن اليوم العمل مع مجموعات أهل أو أصدقاء أو ناس قديمين، لم تلتقي بهم منذ فترة أو يمكن أن تتعرف على وجه جديد، بمعنى اليوم تشارك بورشات عمل فيها عزائم و دعوات ولقاءات مولود القوس.

الجدي: اليوم جهودك نحو العمل وعلاقتك بالمسؤولين اليوم اثبات جدارة و الدفع بالمصالح، اليوم مناسب لتبحث عن عمل، تشعر ان محطيك المهني والاجتماعي لا يتعاطف معك مثل ما تريد ولا يتعامل معك، لذلك انت انتبه على المواجهة أو المنافسة شرط أن تكون هادئ و تتحلى بالمنطق والعقل الراجح، نهار للتوتر والقلق مولود الجدي.

الدلو: ينشط بسفر بإتصال، كن صبور أثناء قيادة سيارة بالشوارع المفتوحة، تعيش أيام أو لحظات فيها خطط وفيها منافسة وعداوات يسهل عليه التحركات، يجب أن تكون حذر، الكثير من التنقلات وممكن ان تكون اوراق ومعاملات و ممكن زوّار من مسافات بعيدة او لقاء بناس لم ترهم منذ زمن، بيع وشراء وربح مولود الدلو.

الحوت: ينهمك بضبط الشؤون المالية المشتركة رغم النفقات، فرصة لمكسب مصدر شراكة تعويض، الأوضاع يعيدها لنصابها لأن اليوم يمكن أن يكون فيه مخالفة لبعض القوانين والتعليمات، مساعدات من قبل الآخرين بتعالج مواضيع ادارية ومالية ويمكن مرافقة مريض او قصة استشفائية تظهر عندك مولود الحوت