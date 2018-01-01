الرئيس الروماني يطالب رئيسة الحكومة بالإسقتالة بسبب قرارها نقل سفارة بلاده للقدس

جهينة نيوز

طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا الاستقالة، عقب زيارتها كان الاحتلال الإسرائيلي، وبعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل السفارة الرومانية إلى القدس، دون استشارته.

وقال يوهانيس في بيان له: "السيدة دانتشيلا لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا، وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى البلاد، لذلك أطالبها علنا بتقديم استقالتها".

وأيدت حكومة رومانيا نقل سفارتها في في كيان العدو إلى القدس، الأمر الذي دفع بيوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل "انتهاكا للقانون الدولي".