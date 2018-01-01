بالصور – ظهور سلاح جديد في سورية "الجحيم"

جهينة نيوز:

نشر ناشطون صور في جنوب حماه تظهر فيها الألغام المضادة للدبابات طراز بي تي ام-4 و كي بي تي ام-4 "PTM-4/KPTM-4" التي يتم زرعها بواسطة عربة يو ام زم "UMZ" او يو ام زد-كي “UMZ-K” و التي تسمى الجحيم و كذلك يمكن زرعها بواسطة المروحيات.

و يمكن لهذه الألغام التي تنفجر بشكل تلقائي عند مرور الدبابة أن تقوم بتدمير الدبابة, و يمكن وضع جدول زمني للتعطيل الذاتي لهذه الألغام

و فيما يلي صور للعربة يو ام زد و صورة للغم بي تي ام-4 و ثلاث من الصور التي نشرها ناشطون من جنوب حماه.

و يذكر أنها المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الألغام منذ بداية الحرب على سورية