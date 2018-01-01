ميركل: الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافيا ويجب كبح نفوذها

جهينة نيوز

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، إن الاتفاق النووي لم يعد كافيًا، و"يجب كبح نفوذها", دون أن توضح كيف يكبح النفوذ بإتفاق يتعلق بالسلاح النووي.

وأضافت ميركل خلال زيارتها الحالية لأمريكا أن "النفوذ السوري والإيراني في لبنان يدعو للقلق ولا بد من وضع حد له"، حسب "رويترز".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أعلن يوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد مصير خطة العمل المشتركة الشاملة التي أبرمها المجتمع الدولي مع إيران.

وقال مستشار المرشد الأعلى في إيران للشئون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده ستعمل بما يخدم مصلحتها إذا كان طرف من الأطراف يريد نقض الاتفاق النووي.