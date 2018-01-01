ثلاثة شهداء واصابة 883 اخرين في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة شرق غزة

جهينة نيوز

استشهد 3 مواطنين فلسطينيين اثنين منهم مجهولي الهوية وأصيب 883 شاباً بالرصاص الحي والاختناق على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، جراء اطلاقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د. أشرف القدرة عن استشهاد 3 مواطنين بينهم اثنين مجهولي الهوية من شرق مدينة غزة، فيما الشهيد الثالث من منطقة خزاعة شرق خانيونس وهو عبد السلام بكر 29 عاماً، فيما أصيب أكثر من 883 آخرين بجراح مختلفة بينهم ثلاث حالات خطرة وصلت من شرق غزة لمشفى الشفاء.

وأفادت شبكة فلسطين اليوم، أن آلاف المتظاهرين السلميين توجهوا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في الجمعة الخامسة التي أطلق عليها جمعة "الشباب الثائر".

وأوضحت الشبكة ، أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول السياج الحدودي بادروا بإطلاق القنابل الغازية والرصاص الحي على المتظاهرين في رفح وخانيونس والبريج وغزة (ملكة) وشرق جباليا. الأمر الذي أدى لإصابة العشرات بالرصاص الحي والاختناق.