روسيا مستعدة لتوطين صناعة "ميغ 35" في الهند

جهينة نيوز:

كشف المدير العام لشركة الطائرات الروسية "ميغ" إيليا تاراسينكو، عن استعداد روسيا لنقل التقنيات المستخدمة في صناعة المقاتلات "ميغ 35" من الجيل 4++ إلى الهند بهدف إنتاجها هناك.

وقال تاراسينكو: "الهند تعد واحدة من شركائنا الرئيسيين، لذلك نحن على استعداد لاتخاذ خطوات حاسمة مع الحكومة الهندية"، مشيرا إلى أن توطين صناعة هذه المقاتلات في الهند ممكن بعد توريد دفعة تجريبية.

وأضاف أن الشركة الروسية تشارك في مناقصة أعلنتها الهند مؤخرا لشراء 110 مقاتلات بقيمة 20 مليار دولار، منها نحو 82 مقاتلة أحادية الكراسي، و28 مقاتلة ثنائية الكراسي.

ويشترط الجانب الهندي لإرساء المناقصة تطوين صناعة هذه المقاتلات، بجمع 85% من الطائرات في الهند، وأن تسلم الطائرات بعد 3 أعوام من توقيع الاتفاقية.

و"ميغ – 35" هي طائرة مقاتلة متعددة المهام مزودة بأجهزة ملاحة لاسلكية إلكترونية حديثة وتحمل الطائرة صواريخ موجهة "جو – جو" و"جو –أرض" وصواريخ غير موجهة، بالإضافة الى أنها مزودة بمدفع جوي.

وباستطاعة الرادار المنصوب في طائرات مبغ-35" اكتشاف أهداف جوية على مدى 120 كم، ورصد 10 أهداف وضرب 4 أهداف أخرى، في آن واحد.

لينتا.رو