إطلاق نار على مستعمرة في الضفة و خرق السياج الفاصل في غزة

جهينة نيوز

أطلق مسلحون النار، فجر الجمعة، على مستعمرة "بيت إيل" شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.

وذكر موقع المستوطنين7، أن النيران أصابت عددا من منازل المستعمرين الصهاينة، دون وقوع إصابات.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى محيط المستوطنة، وشرعت بأعمال بحث وتمشيط واسعة بحثا عن منفذي إطلاق النار.

و في غزة تمكن الشبان الفلسطينيين من خرق السياج الحدودي الفاصل بين غزة و الارضي المحتلة عام 1948 و عبر العشرات من الشبان السياج الفاصل في تحدي لقوات الاحتلال التي تستعمل الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

هذا و ارتفع عدد الاصابات الى 168 شاباً بالرصاص الحي والاختناق على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، جراء اطلاقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين