بينهم صحفيين و طواقم طبية.. 50 إصابة برصاص العدو في غزة

جهينة نيوز

أصيب ظهر اليوم، 50 شاباً بالرصاص الحي والاختناق على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، جراء اطلاقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين.

وأفادت شبكة فلسطين اليوم، أن آلاف المتظاهرين السلميين توجهوا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في الجمعة الخامسة التي أطلق عليها جمعة "الشباب الثائر".

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 50 إصابة بالرصاص الحي والاختناق في جميع نقاط التظاهرات السلمية.

ونوهت الى أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول السياج الحدودي بادروا بإطلاق القنابل الغازية والرصاص الحي على المتظاهرين في رفح وخانيونس والبريج وغزة (ملكة) وشرق جباليا. الأمر الذي أدى لإصابة العشرات بالرصاص الحي والاختناق.

وبينت الشبكة أن عدد من الشبان شرق خانيونس حاولوا قص السياج الحدود الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 48.

الجدير ذكره، أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من آذار مارس الماضي، ووصل عدد الشهداء منذ انطلاقتها إلى 40 شهيداً وأكثر من 5000 إصابة بحسب بيانات وزارة الصحة بغزة.

فلسطين اليوم