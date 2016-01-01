لافروف.. العدوان الثلاثي عرقل الجهود المبذولة للتسوية في سورية

جهينة نيوز:

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن عدوان امريكا وحلفاؤها على سوريا غير مشروع، وعرقل الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي للتسوية هناك.

ولفت لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي في موسكو، إلى تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص الأزمة السورية وشدد على ضرورة تنفيذ القرار 2254.

وقال: "لقد تحدثنا عن الجهود التي تبذلها روسيا، بما في ذلك مع إيران وتركيا في إطار عملية أستانا وفي سياق المؤتمر الأخير للحوار الوطني السوري في سوتشي، من أجل تهيئة أفضل الظروف لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي هذا".

وأضاف: "الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تعثرت بشكل جدي، نتيجة ضرب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اللاشرعي لسوريا في الـ14 من نيسان، منتهكين القانون الدولي بذلك أيضا".