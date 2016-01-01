الخارجية الروسية: نهج واشنطن العدواني يتسبب بتدهور الوضع في سورية

جهينة نيوز:

قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها العدوانية في سوريا قد تخفي نوايا الأمريكيين، لزيادة الضغط على روسيا، وليس القلق بشأن التسوية.

وقال بوغدانوف، خلال اجتماع مائدة مستديرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية اليوم وفقا لما اوردته سبوتنيك: "يبدو أن الشيء الرئيس الآن بالنسبة للأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، هو الضغط المستمر على روسيا، وليس القلق بشأن التسوية في سوريا".

وأضاف “نشعر بقلق شديد من إمكانية تدهور الوضع في سورية نتيجة النهج العدواني الذي تتبعه واشنطن وحلفاؤها"، مشيرا الى ” إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أثبتت أنها في حقيقة الأمر تستخدم الخطاب الإنساني وتسوق التبريرات لوجودها العسكري في سورية بحجة إلحاق الهزيمة بالجهاديين كغطاء لمخططاتها الرامية إلى تقسيم البلاد”.

ولفت بوغدانوف إلى أنه “بفضل تدابير الردع السياسية والعسكرية التي اتخذتها روسيا من خلال القنوات المختلفة والكفاءة المهنية التي أظهرتها وسائل الدفاع الجوي السوري تمت الحيلولة دون وقوع أضرار كبيرة نتيجة العدوان الثلاثي على سورية الذي جرى في الـ 14 من الشهر الجاري ولم يحقق منفذو العدوان نتائج تذكر”.

وتابعبوغدانوف قائلا: إن وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي سيناقشون في اجتماعهم يوم غد في موسكو التحضير للجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية والتي من المخطط إجراؤها منتصف أيار المقبل .

ونوه بوغدانوف الى ان “العمل مستمر .. غداً سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث في عملية أستانا -روسيا و تركيا وإيران- وستجري مناقشة الخطط المستقبلية والاجتماع المخطط له في منتصف أيار على أعلى مستوى في أستانا”.