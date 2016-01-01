جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بين ثلاثي سان جرمان وتوفان

جهينة نيوز:

انحصر الصراع على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم بين ثلاثي باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني وكيليان مبابي، ولاعب وسط مرسيليا فلوريان توفان، وذلك بحسب ما أعلنت الجمعة نقابة اللاعبين المحترفين.

وكان كافاني توج العام الماضي بالجائزة التي سيعلن عن الفائز بها لهذا الموسم في 13 ايار/مايو.

ويبدو نيمار الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني الصيف الماضي، المرشح الأبرز لنيل الجائزة رغم اصابته وغيابه عن القسم الأخير من الموسم الذي توج فيه سان جرمان حتى الان بلقبي الدوري وكأس الرابطة ووصل ايضا الى نهائي الكأس حيث يلتقي ليزيربييه من الدرجة الثالثة في 8 ايار/مايو.

وتم ترشيح مبابي (19 عاما) الذي انتقل الصيف الماضي من موناكو على سبيل الاعارة مع خيار شرائه المحتم الصيف المقبل مقابل 180 مليون يورو، الى جائزة أفضل لاعب شاب ايضا والتي أحرزها الموسم الماضي.

ويتنافس مبابي مع لاعبي ليون تانغي ندومبيليه وحسام عوار ولاعب بوردو البرازيلي مالكولم.

وقد يودع الإسباني أوناي ايمري سان جرمان وفي جعبته لقب أفضل مدرب في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعدما رشح الى جانب مدربي مرسيليا رودي غارسيا وموناكو البرتغالي ليوناردو جارديم الفائز باللقب الموسم الماضي.

وكثر في الآونة الأخيرة الحديث عن رحيل ايمري عن سان جرمان الصيف المقبل بعد فشله في قيادته الى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد الخروج على يد ريال مدريد الإسباني بطل 2016 و2017 من الدور الثاني بخسارته ذهابا 1-3 وايابا 1-2.

ويعتقد بأن المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني توماس توخل سيخلف ايمري في الاشراف على النادي الباريسي.

المصدر أ ف ب