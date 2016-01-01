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بالصور.. عمليات الجيش في منطقة المعامل المحررة على أطراف بلدة الماذنية جنوب دمشق
الجمعة, 27 نيسان 2018 الساعة 15:04 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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