عشاء قمة الكوريتين بحضور زوجة الزعيم الكوري الشمالي

الجمعة, 27 نيسان 2018 الساعة 14:10 | سياسة, محلي

عشاء قمة الكوريتين بحضور زوجة الزعيم الكوري الشمالي

جهينة نيوز:

بعد الغموض حول مشاركة زوجة الزعيم الكوري الشمالي في لقاء القمة بين الزعيمين الكوريين أعلن عن انضمامها للقمة بحضورها مأدبة عشاء في بيت السلام مكان انعقاد القمة

و أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أن زوجة الزعيم الكوري الشمالي السيدة ري سول جو، ستنضم إلى القمة التاريخية بين الكوريتين، وستحضر مأدبة العشاء التي ستتخللها.

وأضاف أن زوجة كيم جونغ أون، "تصل في السادسة والربع من مساء اليوم، وبعد انتهاء لقاء القمة ستحضر مأدبة العشاء التي ستقام في "بيت السلام" حيث تجرى القمة"،

وفي صباح اليوم بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين البلدين.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا