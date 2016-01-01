مورينيو: تشيلسي اتخذ قرار بيع صلاح في 2016

جهينة نيوز:

لا يشعر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق بمفاجأة من تألق محمد صلاح مهاجم ليفربول في الموسم الحالي وقال إن قرار بيع اللاعب المصري إلى روما في 2016 اتخذه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم صلاح إلى تشيلسي تحت قيادة مورينيو في 2014 لكنه فشل في إثبات جدراته باستاد ستامفورد بريدج وتمت إعارته إلى فيورنتينا ثم روما قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى فريق العاصمة الإيطالية في 2016.

وعاد المهاجم البالغ عمره 25 عاما إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول وقدم أداء مذهلا إذ أحرز 31 هدفا في 33 مباراة ليفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا.

وأبلغ مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي شبكة ئي.اس.بي.ان "الجماهير تتحدث عن أنني قمت ببيع صلاح بل العكس.

"أنا من جلبت صلاح. أنا من أبلغت تشيلسي بشراء صلاح... لكنه جاء إلى الفريق وهو صغير السن ولم يكن جاهزا من الناحية البدنية والذهنية. كان تائها من الناحية الاجتماعية والثقافية وكل شيء كان صعبا بالنسبة له".

وأضاف "تشيلسي اتخذ قرار بيعه. حسنا؟... لذا قرار إعارته كان قرارا جماعيا لكن بعد ذلك قرار بيعه والاستفادة من الأموال في التعاقد مع لاعبين آخرين لم يكن قراري".

وأحرز صلاح 43 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم وينافس على الفوز بالحذاء الذهبي في أوروبا.

وقال مورينيو "اعتقد أنه فاجأ نفسه. الأمر مذهل.

"لكنه لاعب رائع ووصل إلى قمة النضج. خاض عدة تجارب والآن تأقلم تماما مع أسلوب لعب فريقه والمدرب والنادي أيضا...".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري واقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 5-2 على روما في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويلعب ليفربول مع ستوك سيتي في الدوري يوم السبت فيما يستضيف مانشستر يونايتد في اليوم التالي غريمه ارسنال.

المصدر رويترز