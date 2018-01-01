زعيما الكوريتين يتفقان على نزع السلاح النووي بالكامل

جهينة نيوز:

وقع زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إعلاناً اليوم الجمعة، يتضمن الموافقة على العمل من أجل "نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وخلال أول قمة بين الجانبَيْن منذ أكثر من عقد، أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم وراسخ" في شبه الجزيرة الكورية.

وشمل الإعلان تعهّدات بالحد من التسلح تدريجياً مع بناء الثقة وخفض التوترات العسكرية ووقف "الأعمال العدائية" تماماً، براً وبحراً وجواً، وتحويل الحدود المحصّنة بين البلدَيْن إلى "منطقة سلام"، والسعي من أجل إجراء محادثات متعدّدة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.