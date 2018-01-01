ظهور سلاح جديد من وسائط الدفاع الجوي في سوريا

جهينة نيوز:

أفاد موقع روسي أن كاميرا أحد الصحفيين الروس رصدت للمرة الأولى ظهور وسيطة جديدة من وسائط الدفاع الجوي في قاعدة حميميم العسكرية السورية التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، وفقا لما اوردته سبوتنيك.

وقال الموقع: أن كاميرا الزميلecoross1 رصدت للمرة الأولى وجود آلة تابعة لمجموعة الدفاع الجوي القريبة المدى "تور-إم2" في مطار حميميم في سوريا، مشيرا إلى أن الزميل التقط الصور التي تُظهر وجود هذه الآلة في قاعدة حميميم العسكرية أثناء قيامه بزيارة عمل إلى سوريا في الفترة 20 — 21 أبريل/ نيسان 2018.

ووفق المعلومات المتوفرة فإن أية آلة من عائلة مضادات الطائرات "تور" لم تكن موجودة من قبل ضمن صفوف القوات الروسية التي توكل إليها مهمة مساعدة القوات السورية على مكافحة الإرهاب.

وربما تم إحضارها إلى قاعدة حميميم التي تتواجد فيها وحدات القوات الجوية الروسية ليستفيد منها حماة القاعدة عندما يتطلب الأمر صد هجوم جوي على القاعدة علماً أن مجموعة "تور-إم2" تجيد العمل في ظروف التشويش الإلكتروني وفي صد هجوم الطائرات المسيّرة (دون طيار).

وتستطيع "تور-إم2" أن تكتشف وتتابع وتدمر الأهداف على مسافة تصل إلى 15 كيلومترا أفقياً و10 كيلومترات عمودياً، وتقدر على ضرب 4 أهداف في آن واحد.