بالفيديو: كيم يعود الى وطنه لتناول الغذاء.. ما فعله حراسه مدهش!

جهينة نيوز:

عاد موكب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والوفد المرافق له إلى شمالي الخط الفاصل بين الكوريتين، وذلك لقضاء استراحة الغداء بعد انتهاء الجولة الصباحية من قمة الكوريتين.

واستمرت الجولة الصباحية من المحادثات بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن أكثر من ساعة ونصف.

وخلال توجه سيارة كيم إلى الجزء الشمالي من المنطقة الفاصلة بين الكوريتين، رافقتها مجموعة من حراسه جريا على الأقدام.

وستستأنف المحادثات بعد الغداء، وبعد انتهائها سيزرع الزعيمان شجرة سلام على الخط الفاصل، لتختتم القمة بمأدبة عشاء مشتركة.

المصدر RT