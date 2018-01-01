مناورات أمريكية قرب بحر الصين الجنوبي

جهينة نيوز:

اعلن سلاح الجو الأميركي اليوم الجمعة، ان قاذفات من طراز "بي 52" أجرت تدريبات بالقرب من بحر الصين الجنوبي وجزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان، فيما ربطته صحيفة صينية بتدريبات تُجريها بكين قرب تايوان.

وذكر سلاح الجو الأميركي، أن قاذفات "بي 52" أقلعت من قاعدة "أندرسن" الجوية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ وانتقلت إلى محيط بحر الصين الجنوبي يوم الثلاثاء.

وأضاف: "أجرت القاذفات "بي 52" تدريباً ثم توجهت قرب جزيرة أوكيناوا لإجراء تدريبات مع طائرات أميركية من طراز "إف 15 سي سترايك إيغلز"، قبل أن تعود إلى غوام".

وتابع: "تهدف المهام المستمرة للقاذفات إلى الحفاظ على جاهزية القوات الأميركية... وهي تتم وفقاً للقانون الدولي".

وكانت وسائل إعلام تايوانية قد نشرت أخبار التدريبات هذا الأسبوع، وتكهّنت بأنها ربما تكون تحذيراً من الولايات المتحدة للصين، في أعقاب تكثيف بكين لوجودها العسكري حول بكين.

وسُئِلَ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشي آن عن القاذفات الأميركية في إفادة صحافية أمس الخميس، لكنه لم يقل سوى إن القوات المسلحة الصينية تُسيطر على الوضع.

واوضحت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية في افتتاحيتها اليوم الجمعة، ان الرسالة التي كانت القاذفات الأميركية تُريد توجيهها إلى بكين في شأن تايوان، لن تفلح.

واضافت: "لا يُمكن للولايات المتحدة أن تمنع البر الرئيسي من ممارسة الضغط العسكري على تايوان... ستقترب طائرات البر الرئيسي العسكرية من تايوان أكثر وأكثر، وستُحلّق فوق الجزيرة في نهاية الأمر".