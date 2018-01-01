الجيش السوري يتقدم في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق

الجمعة, 27 نيسان 2018 الساعة 12:43 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش السوري يتقدم في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق

جهينة نيوز

احرز الجيش السوري بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية، صباح اليوم تقدما في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات الإرهابيين.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات الجيش العربي السوري بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية واصلت تقدمها في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات الإرهابيين الأساسية في المنطقة.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش كبدت المجموعات الارهابية على هذه المحاور خسائر في الافراد ودمرت اسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

ولفتت إلى أن وحدات الاقتحام معتمدة على عمليات رصد محكمة تنفذ خططها الميدانية باستهداف محاور تحرك المجموعات الارهابية بالتنسيق مع سلاحي الطيران والمدفعية محدثة شللا في خطوط إمدادها.

وأوضحت أن عمليات الجيش العسكرية مستمرة حتى استعادة السيطرة على جنوب دمشق وتأمين الاحياء المجاورة التي تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية.


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