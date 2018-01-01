ترامب يدعم عرضا موحدا لاستضافة مونديال 2026.. ويهدد المعارضين

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، تأييده للعرض الموحد من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ووجه تهديداً مبطناً إلى الدول التي ربما تُعارض ذلك.

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) يوم 13 حزيران في موسكو.

وكتب ترامب: "سيكون من العار أن تُعارض الدول التي نُساندها دائماً عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تُساندنا (بما في ذلك في الأمم المتحدة)؟".

وتعتمد أميركا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة، لكنها لا تضمن الفوز في التصويت في حزيران. ومن المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الافريقية ودول الشرق الأوسط.

وكشف رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام في الآونة الاخيرة ان بلاده ستُساند المغرب، كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات في حزيران وتموز المقبلين، دعمها للمغرب. واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994.