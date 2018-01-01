أبراج يوم الجمعة 2018/4/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٧/ ٤: شخص ودود واجتماعي سهل ومرن وماهر بقضايا العمل، داعم لعائلته لا يحب اطاعة الاوامر، بارع بالقضايا المالية يحب الخوض بالمواضيع، قلق ومتوتر يظهر عليه بشكل سريع دون توقف، يحب العمل ضمن العائلة ويغوص بالتفاصيل، سنة فيها احلام كبيرة وفيها بعض العراقيل الصغيرة.، انشغالاتك المالية بالاشهر الاخيرة من السنة، تغييرات جذرية بأشهر الصيف وللبعض ولادة طفل والتحاق باعمال جديدة، تجديد وترغيب في هذه السنة وعقد شراكة يقودك للارتباط او ارتباط عمل جديد، النجاح حليفك

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تركيز على الشراكة، يوم مناسب لاجتماعات لكن ابتعد عن الضجيج، احتمال ظهور عدائية او خلافات تهدد بحسم سلبي، كن متفائل الايام المقبلة تحمل بهض الانفراجات، تجاوب مع الشريك لتحافظ على سلامة الشراكة سواء العملية او العاطفية، قوي قلبك لتتخطى اليوم وتجنب فرض وجهة نظرك على الطرف الاخر، الاجواء لصالحك اذا كنت هادئ

الثور: تشعر انك مضغوط ويتراكم العمل عليك، تخطئ التقدير او تتصرف بطريقة متهورة، تظهر بعض المشاكل وقتك ضيق، لا تتعامل مع المجهول، ينتهي النهار وانت مشغول بعدة جبهات، انتبه من عامل الوقت له دور كبير، لا تنسى صحتك وغذائك، بداية عمل جديد لك، لا تبالغ بصحتك

الجوزاء: تشعر بالفرح من الصباح وتشعر بميل لممارسة امورك بهدوء، نهار جيد حتى تتصالح، بشكل عام الاجواء لطيفة تحمل لك لقاء او جواب مفرح حتى تمضي وقت سعيد مع الاحبة، تمارس سحرك بطريقة جميلة وتعطي نفسك الاذن لتعزيز علاقاتك من جديد على صعيد العاطفة، تغيير اقامة او اهتمام باولاد او تغيير شيء بشكلك، انت محظوظ ومرتاح اليوم

السرطان: تتفاجأ بعطل منزلي او مشكلة طارئة، قوي قلبك لا تهرب من المسؤوليات العائلية، انشغالك الدائم يهدد علاقاتك العائلية وقد يطالبوك بقضاء وقت معهم وتحل مشاكل تخص عقارات او عائلة، حاول الميل نحو الاستقرار لا تواجه كن هادئا، لا تتردد بحضور دعوة مع العائلة، تنقلات، كن طويل البال بامورك البيتية فاهلك مسؤولون عن مزاجيتك

الأسد: تطل بنشاط وحركة، نهار للاتصالات والسفر القصير او تتوصل لانهاء مفاوضات في قضية خاصة بك وتعرف حوارات ثاقبة، الاضواء مسلطة على مجرى امورك وخاصة اذا كان هناك تعامل مع اخ او جار، الاجواء مريحة تعزز علاقاتك من جديد وتحصل على اثبات وجودك وتعطي افكار جيدة، انتبه للسرعة على الطرقات، اتصلات كثيرة على الهاتف

العذراء: نهار جيد مليء بالتحركات والمشاريع، يوم مناسب لتفكر بربح او نفقات او دعم مالي، او تضطر للمفاوضة وتصحيح اوضاع مالية، لا تستعجل بتوظيف اموالك اعرف ما تريد، تشعر بانك تعيش فترة عدم انتظام على صعيد المال، بما انه عليك ضغط مالي اشتر الاشياء البسيطة، هدايا من دين او استرداد دين او مكاسب او اشياء ضائعة تجدها

الميزان: تشعر بالارتياح بعد يومين ضاغطين، تستعيد استقلاليتك وتسيطر على اوضاعك وتقطع الطريق على كل من يتدخل في حياتك، يوم رائع لتهتم بنفسك وتطلق صراح الماضي وتركز على احلامك لتتصاعد شعبيتك، تبادر لخطوات جديدة وتدخل عنصر جديد على حياتك

العقرب: تشعر ان نهارك ضعيف ويمشي نهارك ببطء شديد وتلازمك أفكار سوداء وتشكو من تراجع مهني ومشاريعك تراوح مكانها، كن حذر وانتبه لصحتك، تأخير وأعطال، نهار فيه قلة حصانة لا تراهن على شيء، ساعد نفسك وانتبه لصحتك، التردد يفيدك اليوم رب ضارة نافعة، انحازات ضع على سلم اولوياتك وانتبه من المحتالين

القوس: عنصر فعال بمحيطك، نهار استثنائي للقاء اشخاص مهمين ووجوه جديدة او تلتقي بأشخاص قدامى لم ترهم منذ فترة، تواصل لفتح مواضيع وتكون حلقة وصل بينك وبين الآخرين وتشارك أفراحك معهم، انت انسان حنون وعطوف وخاصة على صعيد المحيطين بك، وتكون بحاجة للناس، وتكون نجم بارز وواثق من نفسك

الجدي: قادر على تحسين وضعك المهني والاجتماعي، يقال عنك انك مهضوم حافظ على مكانتك وركز على عملك، تتحمل عبء ومسؤولية لا تزج نفسك بقضايا متعبة، اذا اصطدمت بالرأي المعاكس لا داعي للتوتر، حاول ان تتلافى التوتر واحم وضعك العملي، التغيرات المفاجئة قد تسبب غضبك، انتبه من سوء تفاهم من زملاء العمل فقد تشعر بانهم يقصدون ازعاجك، تَميَّز بعملك وعلاقاتك مع المسؤولين

الدلو: نشيط بسفر واتصالات ومسافات بعيدة، تتلقى اتصال من جهة ترغب بالتقرب منك، تتصل بأشخاص مميزين وترغب بالتعامل معهم وخاصة على صعيد القلب، نهار واعد يفتح امامك الطرق المسدودة، المسائل القانونية ذات ترتيب رتب مواعيدك لتقوم برحلة، خبر او تبيع وتشتري

الحوت: تركز على الناحية المالية وقد يدخل تعديل عليها، مشغول بامور مالية وتوقيع عقود واحتمال تظهر مشكلة شخصية حاول ان تفاوض، احتمال تتراجع بعض الاتفاقيات وحاول ان تقدم بعض التنازلات، حدسك قوي حاول ان تتبعه، تعترف بأخطاء، صريح لا ترجع للماضي سامح وانتبه لاموالك، فاتورة استحقاقات مرافقة مريض او انتبه لصحتك