بيان لأسرة الموسيقي أفيتشي يشير ضمنيا إلى انتحاره في مسقط

جهينة نيوز:

بعد أن استبعدت الشرطة العمانية، وجود شبهة جنائية حول وفاة الموسيقار العالمي الشاب، أفيتشي، ذكرت أسرة أفيتشي في بيان ما يشير بشكل ضمني إلى انتحاره في مسقط حسب وكالة رويترز

و جاء في بيان الأسرة الخميس 26 نيسان/ أبريل، "بأنه ناضل كثيرا بشأن المغزى من حياته، وسعادته، ولكنه لم يستطع أن يمضي قدما، وأنه رغب دوما في العثور على السلام".

ورفضت مديرة أعمال أفيتشي، التعليق على بيان أسرته، الصادر اليوم.

وقالت أسرة أفيتشي في البيان: "كان ابننا باحث، وروح فنية هشة تبحث عن إجابات لأسئلة وجودية، وسافر وعمل بجد بوتيرة أدت إلى تعرضه لضغوط شديدة".

وأضافت "عندما توقف عن السفر أراد أن يجد توازنا في الحياة ليكون سعيدا وأن يتمكن من فعل أكثر ما يحبه في الحياة وهي الموسيقى".

وكان مصدر في الشرطة العمانية، قد أكد السبت 21 نيسان/ أبريل الجاري، أنه لا يوجد شبهة جنائية، وراء وفاة "الدي جي" السويدي الجنسية، أفيتشي، في سلطنة عمان.