موسكو تستغرب من تصريحات دي ميستورا بخصوص عملية أستانا

جهينة نيوز

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن عملية أستانا للتسوية السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إنه "قبل عدة أيام فقط كان السيد دي ميستورا في موسكو، وكانت لديه تقييمات مختلفة تماما لعملية أستانا. وهذا يثير استغرابا لدينا".

وأضافت أن إدلاء المبعوث بتصريحات مختلفة في روسيا وأوروبا يثير تساؤلات: "هل يمكن أن يحدث شيء مماثل في جنيف، حيث يقال لممثلي الحكومة (السورية) شيء ولممثلي المعارضة شيء آخر".

وتابعت زاخاروفا: "ربما لهذا السبب تتعثر العملية هناك منذ فترة طويلة".

وأوضحت أن هذا افتراض فقط، لكن روسيا بالفعل استغربت إزاء مثل هذه التقييمات من قبل دي ميستورا بعد زيارته لموسكو.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد قال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن عملية أستانا قد استنفدت طاقاتها، والمبادرة الروسية بلغت حدودها، على حد تعبيره

المصدر: تاس