الجعفري: على المستوطنين الإسرائيليين أن يغادروا أرضنا في الجولان عاجلاً أم آجلاً

جهينة نيوز

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط: ازدواجية المعايير سمة ملازمة لبعض أعضاء مجلس الأمن ممن يتشدقون زيفاً بالدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتناسون وجود احتلال صهيوني في فلسطين والجولان السوري.

و أضاف الدكتور الجعفري الدول الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة توفر ل/إسرائيل/ الحماية والحصانة من المحاسبة عن انتهاكاتها المستمرة لمئات القرارات التي تطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية

و شدد أن سورية كانت وما زالت ثابتة على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم

و أستنكر مندوب سورية تعمد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تجاهل الأوضاع في الجولان السوري المحتل والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيه.

و قال الجعفري: لماذا لم يدن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي شن /إسرائيل/ العدوان تلو الآخر على سورية دعماً للمجموعات الإرهابية ونستغرب أن هذه الأمور لم تصل إلى مسامع المنسق الخاص لعملية السلام.

و أضاف: حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل وأرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة يجب أن تعود بكاملها إلى أصحابها الشرعيين وعلى المستوطنين الإسرائيليين أن يغادروا أرضنا في الجولان عاجلاً أم آجلاً.