سورية تدين بشدة إغتيال الرئيس صالح الصماد بآلة قتل النظام الوهابي السعودي

الخميس, 26 نيسان 2018 الساعة 20:51 | سياسة, محلي

سورية تدين بشدة إغتيال الرئيس صالح الصماد بآلة قتل النظام الوهابي السعودي

جهينة نيوز

أدانت سورية بشدة اغتيال رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن صالح الصماد بآلة قتل النظام الوهابي السعودي مؤكدة في الوقت ذاته أن المشروع السعودي في اليمن آيل للسقوط لا محالة كما هو حال مشروعهم المهزوم في سورية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد بالة قتل النظام الوهابي السعودي.

وأضاف المصدر إن هذه الجريمة البشعة لآل سعود تأتي استمرارا للمحرقة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمنجزات التي حققها وإزهاق حياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن المشروع السعودي في اليمن آيل للسقوط لا محالة كما هو حال مشروعهم المهزوم في سورية وإن الشعب اليمني الأبي الذي لم يرضخ في تاريخه لأي قوة خارجية سيعرف كيف يواجه هذا العدوان السعودي بصموده ويحافظ على سيادة واستقلال ووحدة اليمن.


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