ماتيس: فرنسا ارسلت جنودا الى سوريا لتعزيز القوات الاميركية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الخميس ان فرنسا ارسلت جنودا من قواتها الخاصة الى سوريا خلال الاسبوعين الماضيين، لتعزيز القوات الاميركية هناك.

وقال ماتيس امام الكونغرس "لقد ارسل الفرنسيون قوات خاصة الى سوريا لتعزيز قواتنا هناك خلال الاسبوعين الماضيين".

ويؤكد ماتيس بذلك معلومات صحافية بهذا الصدد، مع العلم ان الحكومة الفرنسية تتجنب عادة الكشف عن معلومات تتعلق بتحركات قواتها.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكتفى خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الاميركي دونالد ترمب في البيت الابيض الثلاثاء بالقول "قررنا زيادة مساهمتنا في قوات التحالف، ونحن نشارك بشكل كامل في الحرب على داعش".

وياتي كلام ماتيس ردا على سؤال حول اعلان ترمب مرارا عزمه على سحب القوات الاميركية من سوريا "قريبا جدا".

وقال ماتيس ردا على هذا السؤال "في الوقت الحالي لن ننسحب (...) ستشهدون جهدا اضافيا في وادي الفرات في الايام المقبلة ضد ما تبقى من الخلافة" في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وتابع ان القتال ضد التنظيم الجهادي "جار حاليا"، مضيفا ان العمليات العسكرية للتحالف الدولي ستتكثف ايضا على الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.

المصدر A F P