وزير الخارجية القطرية : تصريح الجبير لا يستحق الرد ؟!

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تصريحات نظيره السعودي عادل الجبير، التي طالب فيها قطر بدفع ثمن بقاء القوات الأمريكية في سوريا لا تستحق الرد .

وقال الوزير القطري في مقابلة مع قناة "فرنسا 24": "مع كل الاحترام لمعالي السفير السعودي، فإن التصريح الذي أدلى به لا يستحق الرد".

وانتقد الشيخ محمد ما وصفه بـ"استغباء الرأي العام العربي"، إذ أن "الوعي العربي أكبر بكثير جدا مما هم (السعودية) يتخيلون، والكل يعي إلى من كان موجها هذا الكلام (يقصد كلام ترامب). بالنسبة لنا فنحن نأخذ ما يأتينا من الولايات المتحدة على محمل الجد ويتم التعاطي معه في إطار الشراكة".

وفيما يخص إرسال قوات عربية إلى سوريا قال الوزير القطري: "بالتأكيد إن أي إضافة لتواجد عسكري آخر سيعقد الحل، نحن نريد أن يكون هناك حل سياسي، يضمن الانتقال السياسي، يضمن محاسبة مجرم حرب، يضمن عودة الاستقرار إلى سوريا".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال يوم الثلاثاء، 24 أبريل/ نيسان، إن على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.

المصدر SPUTNIK