عبيد: تقديم الشهود هدفه كشف زيف ادعاءات الدول الغربية وكذبها حول مزاعم استخدام الكيميائي

جهينة نيوز

بدعوة من بعثتا روسيا وسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث تقدمان 17 شاهداً في مقر المنظمة في لاهاي لإثبات أن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما عبارة عن مسرحية مفبركة عقد مندوبي روسيا و سورية مؤتمر صحفي وقال نائب مندوب سورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غسان عبيد خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في لاهاي إن تقديم الشهود هدفه كشف زيف ادعاءات الدول الغربية وكذبها حول مزاعم استخدام الكيميائي في مدينة دوما.

و أضاف عبيد كل الاتهامات التي سيقت ضد الدولة السورية في مزاعم استخدام الكيميائي في دوما قامت بها الدول الغربية لتشويه صورة الجيش العربي السوري الذي يحارب الارهاب منذ سبع سنوات وبنيت على معلومات ما تسمى جماعة /الخوذ البيضاء/ الارهابية.

و أكد أن بعثة سورية في لاهاي ارسلت اكثر من 100 رسالة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول تخطيط المجموعات الارهابية للقيام باستفزازات حول استخدام الكيميائي بهدف اتهام الجيش العربي السوري, قدمنا معلومات محددة بالاحداثيات حول مكان تواجد مخازن الاسلحة الكيميائية لدى الارهابيين.

و أضاف واشنطن ولندن وباريس لم تنتظر وصول بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي دعتها سورية للتحقق من مزاعم استخدام الكيميائي في دوما وشنت عدوانا على سورية لعرقلة عمل خبراء البعثة.

و أكد نائب المندوب السوري أن الجيش العربي السوري عثر على مستودع كبير للارهابيين في مدينة دوما يحوي مواد كيميائية وسامة ومتفجرة.