مندوب روسيا في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية: لن نسمح بتهديد سورية مجدداً

جهينة نيوز

بدعوة من بعثتا روسيا وسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث تقدمان 17 شاهداً في مقر المنظمة في لاهاي لإثبات أن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما عبارة عن مسرحية مفبركة عقد مندوبي روسيا و سورية مؤتمر صحفي و قال مندوب روسيا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أن الولايات المتحدة تهدد سوريا مجددا باستفزازات جديدة مشيرا إلى أن بلاده " لن تسمح بذلك".

و كشف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن الولايات المتحدة تهدد مجددا باستخدام القوة ضد سوريا مشيرا إلى أن روسيا لن تسمح بذلك.

وقال شولغين خلال مؤتمر صحفي: "إنها (الاستفزازات) ممكنة لأن شركائنا الأمريكيين يهددون مجددا باستخدام السلاح ضد سوريا لكننا لن نسمح بذلك".

و أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال المؤتمر الصحفي في مقر المنظمة في لاهاي: لم يكن لدينا أي شك بأن مزاعم استخدام الكيميائي في دوما مسرحية مفبركة واستفزاز جرى التخطيط له من قبل وسائل الاعلام الغربية.

و قال شولغين: واشنطن وباريس ولندن لا يحترمون القانون الدولي وفي الوقت ذاته ينصبون أنفسهم حاميا له .. وعدوانهم على سورية بمثابة عدم احترام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية, و أضاف ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غير موجودين في هذا المؤتمر ويبدو أنهم يخشون النظر في وجه الطفل حسن الذي تم تصويره كأحد ضحايا الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.