بالفيديو.. وصول أسرى محررين من سجون "جبهة النصرة" إلى قراهم في نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي

الخميس, 26 نيسان 2018 الساعة 18:42 | شؤون محلية, أخبار محلية


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