موسكو: لم يتم العثور على أي ضحايا أو آثار للكيميائي في دوما

جهينة نيوز

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لم يتم العثور على أي ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الضحايا التي تحدث عنها السيد (وزير الخارجية الفرنسي جان إيف) لودريان والمصابون وآثار استخدام السلاح الكيميائي المزعوم، لم يتم العثور عليها حتى الآن".

وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن يعقد داخل مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اجتماع مع سكان دوما، الذين سيطلعون ممثلي الدول الأعضاء على المعلومات "من المصدر الأساسي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت مدينة دوما مرتين، وأكدت أن روسيا تساعد البعثة فيما يخص ضمان أمنها.

وقالت إن "روسيا تنتظر من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا غير متحيز في ملابسات ما حدث، وإصدار تقريرها بأسرع ما يمكن".

وتعليقا على مؤتمر المانحين في بروكسل لدعم سوريا، قالت زاخاروفا إن موسكو تعتقد بأنه "من الخطأ عدم توجيه الدعوة إلى الحكومة السورية لحضور المؤتمر". وأضافت: "من غير الواضح من هم الذين يحاولون مساعدتهم إن لم يجر ذلك بمشاركة دمشق الرسمية".

وشددت على ضرورة التواصل مع ممثلي الدولة المعين بشكل مباشر أثناء مناقشة تقديم المساعدة لسكانها. واعتبرت أن دعوة مختلف المنظمات غير الحكومية لحضور المؤتمر غير منطقي.

وأضافت: "وبشكل عام يعتبر موقف بعض الدول التي تربط تقديم المساعدة لسوريا بتغيير النظام الحاكم غير بناء".