مقتل طيار أمريكي بعد تحطم طائرته في الصين

جهينة نيوز

ذكرت سلطات محلية أن طيار أمريكي لقي مصرعه بعد تحطم طائرته البهلوانية خلال رحلة تجريبية يوم الأربعاء ، قبل عرض جوي محلي في مطار في مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين.

وأكد منظم العرض الجوي أن أغلين ويلز الطيار في فريق النسر الأحمر للاستعراضات البهلوانية من الولايات المتحدة، لقي مصرعه بعد تحطم طائرته ستارجامير على الأرض في الساعة 6:14 مساء يوم الأربعاء ، وكان الطائرة على ارتفاع نحو 100 متر فوق مدرج مطار شانغجيه. ولم يؤدي الحادث إلى خسائر أخرى على الأرض .

وتجري حاليا التحقيقات حول سبب الحادث.

من المقرر أن يفتتح عرض تشنغتشو الجوي لعام 2018 يوم الجمعة 27 ابريل الجاري ويدوم حتى الأول من مايو القادم.

شينخوا