الدوما: روسيا تملك وسائل تقنية "تعمي" الطائرات الأمريكية

جهينة نيوز

صرح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع يوري شفيتكين، اليوم الخميس، بأن روسيا تملك وسائل تقنية لإعماء الطائرات الأميركية، وهي تقوم بحماية قاعدتي طرطوس وحميميم.

وقال شفيتكين لوكالة "سبوتنيك": "إننا بالتأكيد نملك الوسائل التقنية المناسبة للحرب الإلكترونية والتي تمكننا اليوم من إعماء الطائرات الأميركية المطلوبة".

وأوضح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أن جميع هذه الوسائل تهدف لتأمين الحماية المباشرة لقاعدتي، طرطوس وحميميم، وبطبيعة الحال هذا ينطبق أيضاً على السكان المسالمين والأهداف التابعة للقوات المسلحة السورية.

ويرى السياسي الروسي أن ما يدعو للاستغراب هو أن البنتاغون يعلن أن هناك في سوريا خصم يقوم بإعماء طائراته، في الوقت الذي تتصرف فيه الولايات المتحدة نفسها مع حلفائها كمعتدية، بحكم كونها عدوا للشعب السوري.

يذكر أنه سبق وأفادت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، نقلا عن قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية، توني توماس، بأن الخصوم في سوريا يستخدمون "التشويش" لإسكات المنظومات التقنية الموجودة على متن الطائرات الأميركية.