تأثير المنخفض الجوي مستمر وأمطار رعدية فوق أغلب المناطق

جهينة نيوز

لا تزال البلاد تتأثر بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل مع بقائها أعلى من معدلاتها في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وأوضح المتنبئ الجوي في المديرية العامة للأرصاد الجوية زكريا العيسى أنه من المتوقع أن يكون الجو اليوم متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا ويستمر هطل زخات رعدية من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة أحيانا والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفت العيسى إلى استمرار الهطولات المطرية يومي الجمعة والسبت فوق أغلب المناطق حيث تكون غزيرة أحيانا وتتحول الرياح إلى شمالية غربية مع هبات نشطة على فترات مبينا أن الهطولات المطرية في دمشق بلغت 6مم وفي درعا 14مم وفي القنيطرة 10مم وفي السويداء 5مم.

وتتأثر البلاد منذ يوم أمس بمنخفض جوي خماسيني يترافق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو العليا ما أدى إلى هطل زخات موحلة من المطر في المناطق الجنوبية.