ختام مؤتمر سوتشي التاسع للأمن.. المشاركون: رفض استخدام القوة لحل النزاعات!

الخميس, 26 نيسان 2018 الساعة 14:45 | سياسة, عالمي

ختام مؤتمر سوتشي التاسع للأمن.. المشاركون: رفض استخدام القوة لحل النزاعات!

جهينة نيوز

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن المشاركين في مؤتمر سوتشي التاسع للأمن، رفضوا الإجراءات الأحادية واستخدام القوة التفافا على القانون الدولي أثناء حل النزاعات.

وأضاف باتروشيف للصحفيين في ختام الندوة الأمنية الدولية، التي عقدت في سوتشي الروسية اليوم الخميس، أن بعض المشاركين أكدوا للجانب الروسي أنهم تعرضوا لضغوطات للحيلولة دون مشاركتهم بالمؤتمر، لكنهم حضروا رغم ذلك، فيما اعتذر بعضهم الآخر عن الحضور لهذا السبب، لكنهم أكدوا استعدادهم للتعاون والعمل المشترك.

وقال باتروشيف: "الضغوطات مورست، لكن لم يحصل ممارسوها على النتيجة التي أرادوها، بل هم عزلوا أنفسهم بذلك عن التنسيق وتبادل المعلومات".

ووفقا لباتروشيف، فإن المشاركين أكدوا أهمية التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب، وأولوا أهمية خاصة لتقنيات التصدي للأسلحة البيولوجية واستخدامها المحتمل من قبل الإرهابيين.


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