أزمة دبلوماسية بين الكويت و الفلبين على خلفية قضية تهريب العاملات الفلبينيات

جهينة نيوز:

طلبت مانيلا توضيحات الخميس بعد طرد سفيرها من الكويت ما اثار صدمة لدى سلطات الفيليبين وعمق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على خلفية قضية معاملة عاملات المنازل في الدولة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية الفيليبينية في بيان انها "وجهت مذكرة دبلوماسية الى سفارة الكويت عبرت فيها عن استغرابها الشديد واستيائها لاعلان السفير ريناتو بيدرو فيلا شخصا غير مرغوب فيه" في الكويت.

وطالب وزير الخارجية في المذكرة بان تشرح الحكومة الكويتية اسباب "استمرار اعتقال اربعة فيليبينيين وظفتهم السفارة الفيليبينية واصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة موظفين دبلوماسيين".

و قال السفير الفلبيني إلى الكويت، ريناتو بيدرو فيلا لبي بي سي إن ما وصفه بعمليات "إنقاذ" وتهريب العاملات المنزليات الفلبينيات خلال الأسابيع الماضية كانت تتم بالتنسيق مع الشرطة الكويتية.

وكانت الكويت قد اتهمت موظفين في السفارة الفليلبينية واخرين بتهريب خادمات فليبينيات في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في انتهاك صارخ لقوانين الكويت والاعراف الدبلوماسية الدولية، بحد وصف السلطات الكويتية وعلى أثر ذلك اعتبرت الحكومة الكويتية السفير الفيليبني لدى الكويت شخصا غير مقبول به وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة اقصاها اسبوعا كما استدعت الكويت سفيرها في الفلبين للتشاور.

المصدر وكالات