العبادي من اربيل: كل الخلافات قابلة للحل بين أطراف البلد الواحد ضمن إطار القانون والدستور

جهينة نيوز

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أربيل، اليوم الخميس ، في أول زيارة له منذ أزمة استفتاء كردستان.

واكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى وصوله إلى أربيل ، على أن كل الخلافات قابلة للحل بين كل أطراف البلد الواحد ضمن إطار القانون والدستور.

وقال مصدر محلي في حكومة كردستان إن رئيس الوزراء العراقي، وصل إلى أربيل اليوم قادما من السليمانية، في إطار الحملة الانتخابية، حسب وكالة الأنباء العراقية.

واستقبل رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني العبادي بمطار أربيل.

وتابع المصدر أن العبادي سيلتقي بعدد من المسؤولين في حكومة كردستان.

وأجرى استفتاء في كردستان العراق، من أجل الانفصال في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقيةفي 12 مايو/ أيار المقبل.