ما حقيقة منع "محمد صلاح" زوجته وأسرته من الظهور اعلامياً؟

جهينة نيوز

يفرض النجم المصرى الدولي "محمد صلاح" ونادى "ليفربول" الإنكليزي سياجا أمنيا مشددا على أسرته من أعين الإعلام والكاميرات، حيث نادرًا ما تظهر زوجة صلاح أو ابنته "مكة، وباقي أفراد عائلته.

وظهر صلاح لمرات معدودة للغاية مع والده، صلاح حامد غالي مرات قليلة وابتعد بعدها عن الأضواء والكاميرات، ويعرف عن والد "مو صلاح" رفضه الحديث مع وسائل الإعلام إلا للرد فقط على أي أخبار يراها كاذبة وغير حقيقية، ومن الصعب أن تظهر والدته التي أصبحت تخشى على ابنها أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد وصوله لقمة الشهرة والمجد.

أما زوجته فرغم زواجها من محمد صلاح منذ العام 2013 أي قبل 5سنوات، إلا أنها لم تظهر خلال أي وسيلة إعلامية سواء مصرية أو أجنبية.

وترفض أسرة محمد صلاح الانتقال للإقامة في القاهرة رغم امتلاكها لشقة في منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، وترفض وبإصرار أي محاولات لرحيلها عن القرية التي عاشت فيها، وشهدت لحظات ولادة الابن الذي أصبح نجم الجماهير، وشهدت أرجائها لحظات مداعبته للكرة حتى أصبح معشوقها ومعشوق جماهيرها.

أما زوجة صلاح ماجي محمد صادق ابنة القرية التي ارتبط بها النجم المصري منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، ظلت قصة حبهما صامتة لا يعلمها سوى القليلين، حتى تزوجا رسميا في 18 ديسمبر من العام 2013.

كان الظهور الأول لزوجة محمد صلاح برفقة زوجها وابنتهما مكة في مدرجات ملعب ليفربول لحضور مباراة الفريق ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي نهاية العام الماضي، وهي المباراة التي غاب عنها صلاح للإصابة، وقال صلاح عنها "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي".

وظهرت زوجة صلاح فى حفل جائزة اختيار أفضل لاعب في إفريقيا، ولم تظهر بعد ذلك ولن يتكرر ظهورها فهي تعمل من أجل هدف واحد وهو دعم ومساندة زوجها الذي أصبح أيقونه كرة القدم في مصر وأوربا.