الجيش اليمني يستهدف بصاروخ تجمعات الجيش السعودي في نجران

جهينة نيوز

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ من نوع “زلزال 2” اليوم تجمعات للجيش السعودي في نجران جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري في نجران قوله: “إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ “زلزال 2″ تجمعات الجنود السعوديين في موقع السديس بمنطقة نجران”.

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا على الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء حقق إصابات مباشرة بينهم.

وكان الجيش اليمني استهدف بصاروخ بالستي أمس تجمعات العدوان السعودي في المخا بمحافظة تعز مخلفا عشرات القتلى بينهم متزعمين.