ليبرمان: سنضرب طهران وندمر كل موقع عسكري لها في سوريا!

جهينة نيوز

أكد وزير دفاع الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه "إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل ستضرب طهران، وستدمر كل موقع عسكري إيراني يهدد إسرائيل في سوريا"، مهما كان الثمن.

وفي حوار مع صحيفة "إيلاف"، قال ليبرمان إن "بلاده لا تريد الحرب مع أحد، لكنها لن تسمح بمنصات إيرانية في سوريا مهما كان الثمن، مؤكدا أن النظام الإيراني يعيش آخر أيامه".

وقال قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة لبحث قضايا أمنية مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس ومع مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون، إنه "إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل ستضرب طهران".

وعن العلاقات بالدول العربية التي رفض تسميتها، أكد ليبرمان أن "هناك حوارا مع دول عربية، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وثمة تفاهم على نحو 75 في المئة من الأمور"، لافتا إلى وجود حوار بناء وتفاهم تام مع الدول العربية حول قضايا المنطقة المفصلية.