بنك البركة سورية الراعي البلاتيني لفعالية Startup weekend Homs

جهينة نيوز:

ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك البركة سورية، شارك البنك برعاية فعالية Startup weekend Homs , والتي ساهمت في إلهام مجموعة من الشباب واليافعين السوريين من خلال إثراء معرفتهم في مجال تنظيم وإدارة المشاريع الريادية .

وبهذه المناسبة صرح السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: "يستمر بنك البركة في دعم المبادرات والأفكار التي تعنى بريادة الأعمال , لما لها من انعكاس إيجابي على تطوير قدرات ومهارات اليافعين ورواد الأعمال السوريين , وقد لوحظ خلال الفعالية مدى تطور مستوى المتسابقين بشكل كبير وبلورة أفكارهم الريادية من خلال التدريبات التي قدمت لهم والتي انعكست من خلال تطبيق الأسس العلمية لدراسة وتطوير مشاريعهم الناشئة والتي تم عرضها خلال الفعالية".

ونوه السيد حلبي على أن مشاركة بنك البركة لم تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تضمنت تقديم يوم تدريبي شمل : أساسيات عملية البيع وعلوم المبيعات والاستراتيجيات والتخطيط وفهم سلوك المشتري ومواصفات مندوب المبيعات الناجح بالإضافة إلى الاستراتيجية التسويقية للمشاريع الريادية وأهم وسائل المساعدة للترويج و فن الخطابة.

كما شارك السيد ناصر الدين المولوي نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة في لجنة التحكيم، و التي قيّمت أربعة عشر مشروعاً وانتقت المشاريع المميزة منها لتحتل المراكز الثلاثة الأولى.

يذكر أن Startup weekend فعالية عالمية تضم رواد أعمال نشطين ومتمكنين يتعلمون أساسيات بدء المشاريع الناشئة وإطلاقها. ويقع المقر الرئيسي للمنظمة الغير الربحية في سياتل – واشنطن، ويتواجد منظمي Startup weekend في أكثر من 250 مدينة حول العالم، حيث يجتمع الأشخاص من جميع أنحاء العالم لحضور ورشات عمل نهاية الأسبوع لطرح الأفكار وإنشاء المجموعات وبدء إنشاء الشركات الناشئة.