غداً موعد اعلان قرار "إنييستا" النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية عن الموعد الذي سيعلن فيه المخضرم آندريس إنييستا، لاعب وسط برشلونة الإسباني قراره بشأن مستقبله مع البارسا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن صاحب الـ33 عاما سيظهر أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة، من أجل إعلان قراره النهائي، مضيفة أنه سيكشف عن رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الرسام"، سينتقل للدوري الصيني حيث سيلعب هناك لمدة 3 سنوات.

من ناحية أخرى ستبدأ إدارة برشلونة التجهيز لوداع إنييستا في المباراة ضد الضيف ريال سوسييداد ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني يوم 20 مايو ايار المقبل، حيث من المتوقع أن يحتفل اللاعب مع جماهير ملعب كامب نو بلقب الليغا، كما سيوجه لها خطابه الأخير من أرضية الملعب.