المتسابقة سهى المصري تهاجم "ذا فويس" وتُكذب لجنة التحكيم!

جهينة نيوز:

لا تزال التغريدة الغاضبة التي كتبتها المتسابقة اليمنية سهى المصري على صفحتها على موقع "تويتر" تحدث ضجة كبيرة بين متابعي برنامج المواهب "ذا فويس".

وحيث وضعت تغريدتها لجنة التحكيم الرباعية في موقف حرج، بعد تكذيبها للفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانتين اليسا وأحلام، نافية أن يكون للمشتركين أي رأي في خياراتهم للأغاني المقدمة في العرض المباشر، ما أثار حالة من البلبلة بين المغردين.

وكتبت المصري بعد خروجها من البرنامج: "وداعا لاختيارات الـmbc...ومرحبا لاختياراتكم يا أحباب"، لتعود بعد ذلك وترد على أحد المعلقين وتؤكد أن المشتركين يختارون الاغاني فقط في مرحلة الصوت وبس.

انهالت عليها التعليقات التي طالبتها بتوضيحات لا سيما وأن الحلاني أكد خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج على الهواء أن المدربين يقترحون مجموعة من الاغاني والمشترك يختار ما يناسبه، الأمر الذي أكدت عليه أيضاً باقي لجنة التحكيم.

ولا تزال هذه المعمعة قائمة من خلال تغريدات المشاهدين التي انقسمت بين من دافع عن اللجنة ومن أيد الشابة التي كانت ضمن فريق أحلام قبل خروجها من المنافسة.