المذيعة جيسيكا عازار تنفي إستقالتها من الـ MTV اللبنانية!

الخميس, 26 نيسان 2018 الساعة 10:37 | ثقافة وفن, تلفزيون

المذيعة جيسيكا عازار تنفي إستقالتها من الـ MTV اللبنانية!

جهينة نيوز:

نفت الإعلامية والمرشحة عن أحد المقاعد النيابية في لبنان "جيسيكا عازار" المعلومات التي تحدثت عن إستقالتها من قناة الـ MTV اللبنانية، وأكدت أن كل ما يُشاع في هذا الإطار غير صحيح.

وحيث أوضحت عازار أنها توقفت عن الاطلالة عبر نشرات الأخبار قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق النيابي للتفرغ لحملتها الإنتخابية.

وكتبت عازار في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "كل ما يشاع عن استقالتي من محطة الـMTV غير صحيح".

ويُذكر أن عازار تخوض المعترك السياسي لأول مرة، من خلال ترشحها عن أحد المقاعد النيابية في دائرة المتن، على لوائح القوات اللبنانية.


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