الجيش يتقدم في الحجر الأسود ويسيطر على شبكات أنفاق وكتل أبنية بمنطقة المعامل

جهينة نيوز

تقدمت وحدات الاقتحام في الجيش من عدة محاور في منطقة الحجر الأسود باتجاه تجمعات وتحصينات الإرهابيين وسيطرت على شبكات أنفاق وكتل أبنية في منطقة المعامل.

وقضت الوحدات خلال هذا التقدم على العشرات من الإرهابيين ودمرت كمية من الأسلحة والذخيرة والعتاد الذي كان بحوزتهم.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدات الجيش تنفذ عمليات دقيقة ومعقدة بالتنسيق مع الرصد الجوي لتفكيك وقطع خطوط الإمداد والتواصل بين الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود.

وأوضحت أن عمليات الجيش العسكرية مستمرة حتى استعادة السيطرة على جنوب دمشق وبالتالي تأمين الأحياء المجاورة التي تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحجر الأسود ومحيطها.

وتمكنت وحدات الجيش البرية خلال الأيام الماضية من كسر دفاعات التنظيمات الإرهابية وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتم تدمير العديد من آلياتهم ومقراتهم بما فيها من ذخيرة وعتاد.