رغم فضيحة سرقة البيانات.. ارتفاع حاد في أرباح فايسبوك!

جهينة نيوز:

أعلن فيسبوك عن ارتفاع حاد في أرباحه في الربع الأخير مع تحقيق مكاسب في قاعدة مستخدميه ونمو كبير في عائدات الإعلانات، حيث بدا أن موقع التواصل الاجتماعي لم يتأثر بالجدل المثار حول مسألة الخصوصية.

وقفزت أرباح الربع الأول لعام 2018 بنسبة 63 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع إجمالي الإيرادات 49 بالمئة إلى 11,97 مليار دولار، وفق ما أعلنه فيسبوك في بيان عن عائداته التي فاقت توقعات كل المحللين.

وسعى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ في بيانه الأخير إلى طمأنة المستثمرين بعد فضيحة الكشف عن سرقة معلومات خاصة لملايين من مستخدمي الموقع من قبل مؤسسة للاستشارات السياسية.

وحيث قال البيان: "بالرغم من التحديات الهامة التي واجهتنا، فإن مجتمعنا وقطاع عملنا حققا بداية قوية عام 2018".

وقد أضاف "نحن ننظر بشكل أوسع إلى مسؤوليتنا ونستثمر للتأكد من أن خدماتنا تستخدم بشكل حسن. لكننا نحتاج أيضاً إلى الاستمرار في بناء أدوات جديدة لمساعدة الناس على التواصل وتقوية مجتمعنا وتقريب العالم من بعضه البعض".

وسجل سهم فيسبوك زيادة أكثر من 4,7 بالمئة ليصل إلى 167,33 دولار في التداولات بعد الإعلان عن الأرباح.

وارتفع عدد الذين يستخدمون فيسبوك بشكل شهري بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي إلى 2,2 مليار مستخدم حتى نهاية آذار/مارس، بالرغم من مخاوف من انسحاب الناس من الشبكة الاجتماعية.

ويأتي بيان فيسبوك عن العائدات القوية في الوقت الذي يواجه فيه الموقع فضيحة متعلقة بتسريب معلومات خاصة بـ 87 مليون مستخدم عن الوسيلة التي تستعملها الشبكة العملاقة لجني الأموال من خلال ما تعرفه عن الناس.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، يعتبر محللون أنه فيما لو كان للفضيحة تأثير على عدد المستخدمين أو الإعلانات في الموقع فمن غير المرجح أن يظهر تأثيرها في عائدات الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام.