توقعات بقدوم 500 ألف سائح الى روسيا خلال فترة كأس العالم

جهينة نيوز

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا "روسيا 2018"، أليكسي سوروكين، عن عدد السياح المتوقع قدموهم إلى روسيا صيف العام الحالي في الفترة التي تستضيف فيها البلاد كأس العالم بكرة القدم.

وصرح سوروكين بأنه من المتوقع قدوم ما مجموعه 500 ألف سائح خلال فترة البطولة.

وبحسب تصريحات سوروكين بأن عددا من المدن الروسية، وبخاصة المدن المستضيفة لفعاليات البطولة، ستحظى بحضور كبير من السياح خلال هذه الفترة.

ليقارب عدد السياح في هذه المدن خلال شهر البطولة العدد الكلي السنوي.

يذكر بأن بطولة كأس العالم والتي تستمر لمدة شهر تنطلق في 14 يونيو/حزيران وتستمر حتى 15 يوليو/تموز.

وقد وزعت مباريات البطولة على 11 مدينة روسية.

سبوتنيك