هيكلية جديدة لوزارة السياحة والمنشآت التابعة لها.. يازجي: ضرورة لمرحلة متطورة في مجالات الاستثمار والخدمات السياحية

جهينة نيوز

أصدر وزير السياحة بشر يازجي قراراً يتضمن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، والتي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي وبناه المؤسسية ما يرفع مستوى الأداء وجودة نتائج الأعمال والخدمات ضمن خطة عمل أكثر شمولية تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع السياحة في سورية ليمثل نقلةً نوعيةً جديدة نحو تفعيل ورفع معدلات النتائج المستهدفة من أعمال التخطيط والاستثمار والتطوير والخدمات السياحيّة وحفز وتنظيم الأنشطة السياحيّة.

وتضمن القرار رقم /2000/ إحداث ثلاث إدارات تمثلت بـ(إدارة التطوير والاستثمار السياحي تضم مديريات التخطيط السياحي- التطوير السياحي – المشاريع والاستثمار السياحي)، وإدارة التسويق والإعلام السياحي التي تضم مديريتي (الترويج والتسويق- الإعلام السياحي)، وإدارة المنشآت والجودة السياحية تضم مديريات ( المنشآت السياحية- الجودة والرقابة السياحية – الخدمات والمؤسسات السياحية – الشرطة السياحية.

كما لحظت الهيكلية الجديدة تطوير مهام عمل المديريات المركزية التي شملت مديريات ( مكتب الوزير- الرقابة الداخلية- الشؤون القانونية – التخطيط والتعاون الدولي – التنمية الإدارية والموارد البشرية – تقانة المعلومات والاتصالات- الفنادق والشركات- الجاهزية والخدمات العامة – محاسبة الإدارة- مديرية قصر الأمويين، إضافة إلى مركز الدراسات والاستشارات ومركز خدمات المستثمرين، حيث شملت الهيكلية إحداث مديريات جديدة ودمج بعض المديريات وذلك ما يحقق التكامل والترشيد في المهام المنوطة بها.

هذا وتضمن القرار الهيكل التنظيمي للهيئات التابعة لوزارة السياحة التي شملت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي التي تضم مديريات ( الشؤون التعليمية – التدريب والتأهيل المستمر – الشؤون الإدارية والقانونية – مراكز التدريب السياحي – مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي – المعاهد التقانية السياحية والفندقية – المدارس المهنية السياحية والفندقية -محاسبة الهيئة )، إضافة إلى الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية التي تضمنت مديريات (الشؤون الهندسية- الشؤون الإدارية والقانونية – محاسبة الهيئة).

وبموجب القرار يتبع لمديري الإدارات أمانة سر ولمديري المديريات المركزية شعبة للمتابعة والتنسيق، ويُعاد توزيع الملاك العددي لوظائف العاملين في الوزارة من مختلف الفئات على الهيئات والإدارات والمديريات المذكورة ريثما يصدر الملاك العددي للهيئات التابعة للوزارة وتعديل الملاك العددي للوزارة وإضافة الوظائف اللازمة واقتراح الملاك العددي الجديد المتضمن توصيف الوظائف والمهام، كما يتم تحديد الدوائر والشعب والمكاتب التابعة لمديريات السياحة في المحافظات بقرار لاحق وفق خصوصية كل محافظة.

وبين وزير السياحة لـ«الوطن» أنه تم تركيز الجهود سابقاً على رفع كفاءة أداء الكوادر من خلال برامج التدريب والتأهيل بالتزامن مع مسح وجرد جميع المهام القائمة والمستجدة في مجال السياحة وتقييم الأداء في مجال كل منها وتحليل المهام والعلاقات الإدارية ضمن كل دائرة ومديرية من جهة ومع المديريات والبنى الإدارية من جهة أخرى واستقصاء نقاط القوة والضعف في الأداء ومخرجات العمل.

ولفت يازجي إلى أن إعادة الهيكلية ضرورة حاسمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة ومتطورة من العمل وخاصة في مجالات الاستثمار والتطوير والخدمات السياحية والتدريب والتأهيل لتنفيذ مشاريع نوعية وكبرى في هذه المجالات تسهم في إعادة بناء متجدد ونوعي لقطاع السياحة في المرحلة القادمة.