ماكرون: ترامب لن يحافظ على الاتفاق النووي مع إيران!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني ويعتقد، بأن ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووي.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي في واشنطن: "ترامب ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي. وأعتقد بأنه لن يتمسك بالاتفاق النووي، ولكنه (ترامب) أبدى انفتاحا لفكرة التوصل لاتفاق جديد أوسع ومنظم مع إيران".

وأضاف الرئيس الفرنسي، "نشدد على ضرورة احترام الاتفاق النووي الإيراني وقد استنتجت إرادة ترامب الواضحة بعدم دعم الاتفاق. وأتمنى أن نتمكن من العمل على جدول أعمال إيجابي بغض النظر عن قرار ترامب، بشأن الاتفاق النووي، والذي سيتخذه في الـ 12 من مايو/ آيار المقبل. وبغض النظر عن القرار الأمريكي المقبل… سوف نعمل سويا في المنطقة على خلق اتفاق أوسع وكادر استراتيجي للحوار مع إيران".

وأوضح، "أريد تشكيل إطار دبلوماسي لكي نتصرف فورا في حال قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي" مشددا، "لا يحق لنا أن نمس بالسيادة الإيرانية وأن أسوأ الأشياء هو قطع علاقتنا الثقافية مع طهران، فإيران أمة كبيرة لها تاريخ عريق وسوف نتابع العلاقة معها على مستوى المجتمع المدني".

سبوتنيك